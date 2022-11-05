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В Иркутской области мать с дочерью обвиняются в сбыте героина

В Иркутской области мать с дочерью обвиняются в сбыте героина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Младшую из подозреваемых арестовали

В Иркутской области оперативники наркоконтроля МО МВД России «Зиминский» совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке отряда специального назначения МВД выявили и задержали этническую преступную группу, организовавшую сбыт наркотиков.

В её состав входили ранее судимая за незаконный оборот наркотиков и мошенничество 53-летняя местная жительница и её 21-летняя дочь. Установлено, что августе они сбыли героин массой почти 5 граммов. Во время обысков в квартире у фигуранток полицейские обнаружили и изъяли более 50 граммов героина, а также телефоны и весы.


Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

В отношении каждой подозреваемой избрана мера пресечения. Матери в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вторая - арестована, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
наркотики Иркутская область

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