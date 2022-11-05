В Бурятии пострадала пассажирка перевернувшейся «Тойоты»

Пострадавшую доставили в больницу



Утром 5 ноября в Селенгинском районе Бурятии около семи часов утра произошло ДТП.



Обстоятельства происшествия сообщили районной группе «Селенга-инфо. 24/7». По предварительным данным, 40-летняя водитель «Тойоты Филдер» недалеко от города Гусиноозёрск по автодороге Улан-Удэ - Кяхта не справилась с управлением и съехала с дороги, её автомобиль опрокинулся в кювет.



- В результате происшествия 41-летняя пассажирка с множественными травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в «Селенга-инфо.24/7».

