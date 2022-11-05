05 ноября

04 ноября

Популярное

В Бурятии пострадала пассажирка перевернувшейся «Тойоты»

В Бурятии пострадала пассажирка перевернувшейся «Тойоты»
Происшествия,  Фото:Селенга-инфо.24/7
Пострадавшую доставили в больницу

Утром 5 ноября в Селенгинском районе Бурятии около семи часов утра произошло ДТП.

Обстоятельства происшествия сообщили районной группе «Селенга-инфо. 24/7». По предварительным данным, 40-летняя водитель «Тойоты Филдер» недалеко от города Гусиноозёрск по автодороге Улан-Удэ - Кяхта не справилась с управлением и съехала с дороги, её автомобиль опрокинулся в кювет.

- В результате происшествия 41-летняя пассажирка с множественными травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в «Селенга-инфо.24/7». 
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В ДТП на трассе в Иркутской области погиб водитель
В ДТП на трассе в Иркутской области погиб водитель
Происшествия, 05.11.2022
Водитель второй иномарки не пострадал
Спасатели нашли одного из пропавших в Бурятии рыбаков
Спасатели нашли одного из пропавших в Бурятии рыбаков
Происшествия, 05.11.2022
Поиски второго мужчины продолжаются 
В Иркутской области сварщик обвиняется в смерти по неосторожности
В Иркутской области сварщик обвиняется в смерти по неосторожности
Происшествия, 05.11.2022
При проведении сварочных работ взорвался топливный бак  
В Улан-Удэ по вине дорожников оказались повреждены два автомобиля
В Улан-Удэ по вине дорожников оказались повреждены два автомобиля
Происшествия, 04.11.2022
Инцидент произошёл вечером неподалёку от ФСК
В Улан-Удэ отключали электричество из-за обрыва провода
В Улан-Удэ отключали электричество из-за обрыва провода
Происшествия, 04.11.2022
Без света оставались дачники и жители ДНТ
В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвай
В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвай
Происшествия, 04.11.2022
Авария произошла на улице Ключевская
На ВСЖД автомобилисты всё чаще нарушают правила на переездах
На ВСЖД автомобилисты всё чаще нарушают правила на переездах
Происшествия, 03.11.2022
Усилен контроль за действиями автомобилистов, пересекающих переезды
В Бурятии водителя «скорой» посадили за смертельное ДТП
В Бурятии водителя «скорой» посадили за смертельное ДТП
Происшествия, 03.11.2022
В результате лобового столкновения погиб пассажир
Житель Бурятии, оправданный по делу об убийстве, отсудил компенсацию у Минфина
Житель Бурятии, оправданный по делу об убийстве, отсудил компенсацию у Минфина
Происшествия, 03.11.2022
Правда, суд присудил ему сумму в 40 раз меньше требуемой
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с полицией
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с полицией
Происшествия, 03.11.2022
Во время преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^