Пострадавшую доставили в больницу
Утром 5 ноября в Селенгинском районе Бурятии около семи часов утра произошло ДТП.
Обстоятельства происшествия сообщили районной группе «Селенга-инфо. 24/7». По предварительным данным, 40-летняя водитель «Тойоты Филдер» недалеко от города Гусиноозёрск по автодороге Улан-Удэ - Кяхта не справилась с управлением и съехала с дороги, её автомобиль опрокинулся в кювет.
- В результате происшествия 41-летняя пассажирка с множественными травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в «Селенга-инфо.24/7».
В Бурятии пострадала пассажирка перевернувшейся «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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