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В ДТП на трассе в Иркутской области погиб водитель

В ДТП на трассе в Иркутской области погиб водитель
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель второй иномарки не пострадал

Днём 4 ноября на 76 километре федеральной автодороги «Вилюй» в Иркутской области в районе посёлка Прибрежный произошло ДТП.

Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомашины Toyota Carina, двигаясь со стороны Братска в сторону Тулуна, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry.


- В результате аварии до приезда скорой помощи скончался мужчина, управляющий первой иномаркой. 52-летний водитель второго седана не пострадал, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего.

ДТП.смерть Иркутская область

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