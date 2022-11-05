В ДТП на трассе в Иркутской области погиб водитель









Днём 4 ноября на 76 километре федеральной автодороги «Вилюй» в Иркутской области в районе посёлка Прибрежный произошло ДТП.Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомашины Toyota Carina, двигаясь со стороны Братска в сторону Тулуна, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry.- В результате аварии до приезда скорой помощи скончался мужчина, управляющий первой иномаркой. 52-летний водитель второго седана не пострадал, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего.