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В Бурятии водитель судился из-за проезда на красный сигнал светофора

В Бурятии водитель судился из-за проезда на красный сигнал светофора
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина безуспешно пытался оспорить штраф

Жителя Кабанского района Бурятии привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.12.12 КоАП РФ - проезд на запрещающий сигнал светофора. Его оштрафовали на 1000 рублей.

Автомобилист не согласился с назначенным наказанием и обжаловал постановление в Кабанский районный суд.

Как следует из материалов дела, в мае мужчина, двигаясь на ремонтном участке дороги, проехал на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего столкнулся со встречной автомашиной.

Нарушение подтверждается протоколом об административном правонарушении, постановлением о назначении административного наказания, фотоматериалом, протоколом осмотра места происшествия, схемой ДТП, объяснениями свидетелей, сотрудника ГИБДД и другими материалами дела.

- Судья районного суда пришёл к выводу о наличии в действиях Б. состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ. Решением Кабанского районного суда постановление инспектора ОГИБДД ОМВД России по Кабанскому району оставлено без изменения, жалоба Б. – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе суда.

Не согласившись с решением районного суда, мужчина обжаловал его в Верховный суд Бурятии.

В жалобе автомобилист поставил вопрос об отмене судебного решения в силу его незаконности и необоснованности, просил возвратить дело на новое рассмотрение в связи с существенным нарушением процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ.

- Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, суд пришёл к выводу, что основания для отмены либо изменения оспариваемого решения по жалобе, отсутствуют, - пояснили в суде.

Решение Кабанского районного суда оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.
суд ПДД

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