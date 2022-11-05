В Бурятии водитель судился из-за проезда на красный сигнал светофора

Мужчина безуспешно пытался оспорить штраф



Жителя Кабанского района Бурятии привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.12.12 КоАП РФ - проезд на запрещающий сигнал светофора. Его оштрафовали на 1000 рублей.



Автомобилист не согласился с назначенным наказанием и обжаловал постановление в Кабанский районный суд.



Как следует из материалов дела, в мае мужчина, двигаясь на ремонтном участке дороги, проехал на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего столкнулся со встречной автомашиной.



Нарушение подтверждается протоколом об административном правонарушении, постановлением о назначении административного наказания, фотоматериалом, протоколом осмотра места происшествия, схемой ДТП, объяснениями свидетелей, сотрудника ГИБДД и другими материалами дела.



- Судья районного суда пришёл к выводу о наличии в действиях Б. состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ. Решением Кабанского районного суда постановление инспектора ОГИБДД ОМВД России по Кабанскому району оставлено без изменения, жалоба Б. – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе суда.



Не согласившись с решением районного суда, мужчина обжаловал его в Верховный суд Бурятии.



В жалобе автомобилист поставил вопрос об отмене судебного решения в силу его незаконности и необоснованности, просил возвратить дело на новое рассмотрение в связи с существенным нарушением процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ.



- Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, суд пришёл к выводу, что основания для отмены либо изменения оспариваемого решения по жалобе, отсутствуют, - пояснили в суде.



Решение Кабанского районного суда оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

