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В Улан-Удэ по вине дорожников оказались повреждены два автомобиля

В Улан-Удэ по вине дорожников оказались повреждены два автомобиля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл вечером неподалёку от ФСК

3 ноября около 21 часа в Улан-Удэ на улице Маяковского, недалеко от ФСК, произошло ДТП по вине нерадивых дорожников. Причиной аварии стала куча асфальтобетона, которую рабочие бросили посреди проезжей части, при этом не оградив светоотражающими знаками. Подробности инцидента «Байкал-Daily» рассказали очевидцы.


Первым на опасном участке дороги из-за препятствия оказался повреждён автомобиль «Тойота». Врезавшись в асфальтобетон, автомобиль пролетел вперёд, лишившись нескольких деталей.


Вторым оказался автомобиль «Мазда», водитель которого успел среагировать в последний момент, вывернув руль на соседнюю полосу. Но полностью избежать наезда не удалось, и удар пришёлся на правую сторону автомобиля. В результате оказалась повреждена рулевая часть.

При этом, по словам водителя «Тойоты», из-за халатности дорожных работников в препятствие врезался и третий автомобиль – «Приус». Однако, поскольку машина не получила таких серьёзных повреждений, водитель уехал, не дожидаясь экипажа ГИБДД.

К счастью, люди в этих ДТП не пострадали.


Как рассказывают потерпевшие, масса чёрного асфальтобетона сливалась с дорожным полотном в вечернее время суток, отчего увидеть её заранее не представлялось возможным. Водитель «Тойоты» сообщил, что в момент столкновения на месте находился один из дорожных рабочих. Однако после случившегося он спешно скрылся за забором.

Неподалёку от злосчастной кучи находилась асфальтоукладочная машина.

Лишь после прибытия сотрудников ГИБДД откуда-то со стороны строящегося Ледового дворца вышли несколько мужчин, один из которых стал звонить по телефону. Спустя несколько минут после этого опасный участок огородили дорожными конусами, а перед ним поставили машину с включёнными аварийными сигналами. После пришедшие рабочие раскидали лопатами асфальтобетон.

Неизвестно, сколько бы ещё автомобилистов пострадало на этом участке, если бы владельцы «Тойты» и «Мазды» не вызвали сотрудников ГИБДД. Ведь, по словам очевидцев, дорожные рабочие не очень-то и торопились убирать асфальтобетон с проезжей части, и тем более не позаботились о том, чтобы огородить опасный участок.



ДТП дорожный ремонт

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