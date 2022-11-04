Жителя Иркутской области задержали за двойное убийство 25-летней давности

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина во всём признался



В Иркутской области 63-летнего жителя города Вихорёвка задержали за убийство, совершённое более 25 лет назад.



Теперь установлена полная картина расправы, произошедшей в мае 1997 года. В тот день компания людей распивала спиртные напитки в доме. Спустя некоторое время между мужчиной и девушкой возникла конфликтная ситуация, которую удалось урегулировать. На следующий день девушка рассказала о произошедшем своим знакомым, после чего они направились к вихоревчанину, чтобы разобраться с ним. Подозреваемый напал на обидчика с топором и убил на месте. Аналогичным способом он расправился со свидетелем, который случайно зашёл в помещение и увидел случившееся.



Затем поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления. Однако прибывшие пожарные смогли потушить пожар и вытащили тела погибших.



- Сыщики установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 63-летний местный житель, который на допросе признался в содеянном. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство двух или более лиц», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



