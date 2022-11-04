Мужчина во всём признался
В Иркутской области 63-летнего жителя города Вихорёвка задержали за убийство, совершённое более 25 лет назад.
Теперь установлена полная картина расправы, произошедшей в мае 1997 года. В тот день компания людей распивала спиртные напитки в доме. Спустя некоторое время между мужчиной и девушкой возникла конфликтная ситуация, которую удалось урегулировать. На следующий день девушка рассказала о произошедшем своим знакомым, после чего они направились к вихоревчанину, чтобы разобраться с ним. Подозреваемый напал на обидчика с топором и убил на месте. Аналогичным способом он расправился со свидетелем, который случайно зашёл в помещение и увидел случившееся.
Затем поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления. Однако прибывшие пожарные смогли потушить пожар и вытащили тела погибших.
- Сыщики установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 63-летний местный житель, который на допросе признался в содеянном. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство двух или более лиц», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Жителя Иркутской области задержали за двойное убийство 25-летней давности
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл вечером неподалёку от ФСК
Мужчина во всём признался
Без света оставались дачники и жители ДНТ
Произошла утечка
Авария произошла на улице Ключевская
Следователи возбудили новое уголовное дело
Усилен контроль за действиями автомобилистов, пересекающих переезды
В результате лобового столкновения погиб пассажир
Правда, суд присудил ему сумму в 40 раз меньше требуемой
Во время преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения
Одна машина улетела в кювет
О нём сообщили неравнодушные граждане
Внук хозяйки дома с другом поджигали мусор
Мужчина присвоил себе телефон и не собирался его возвращать
Это сделал Россельхознадзор