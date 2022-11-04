В Улан-Удэ отключали электричество из-за обрыва провода

Без света оставались дачники и жители ДНТ



3 ноября в Улан-Удэ более чем на три часа отключали электричество в частном секторе.



- В 16:43 наблюдался перекос напряжения у части потребителей частного сектора: садоводческое товарищество «Учитель», садоводческое товарищество «Дархан», ТСН «Энергостроитель», ТСН «Сосновый», ДНТ «Родник». В 18:39 после осмотра линий обнаружен обрыв провода на электроопоре. Для безопасного проведения аварийно-восстановительных работ отключили электроэнергию всем указанным потребителям, - сообщили оперативные службы города.



В 19:58 неисправность была устранена, а электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время устранения составило 3 часа 15 минут.

