Без света оставались дачники и жители ДНТ
3 ноября в Улан-Удэ более чем на три часа отключали электричество в частном секторе.
- В 16:43 наблюдался перекос напряжения у части потребителей частного сектора: садоводческое товарищество «Учитель», садоводческое товарищество «Дархан», ТСН «Энергостроитель», ТСН «Сосновый», ДНТ «Родник». В 18:39 после осмотра линий обнаружен обрыв провода на электроопоре. Для безопасного проведения аварийно-восстановительных работ отключили электроэнергию всем указанным потребителям, - сообщили оперативные службы города.
В 19:58 неисправность была устранена, а электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время устранения составило 3 часа 15 минут.
В Улан-Удэ отключали электричество из-за обрыва провода
Происшествия, Фото:
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