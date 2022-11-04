В Улан-Удэ 12 многоквартирных домов провели несколько часов без тепла

Произошла утечка



Накануне в Улан-Удэ возникла аварийная ситуация, потребовавшая отключения теплоснабжения. Без тепла временно остались 12 многоквартирных домов: на ул. Клыпина, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16а, 16б, 17, 18; ул. Путейская, 14, 16, а также учебный центр ОАО «РЖД» на улице Клыпина, 20.



Причина произошедшего – утечка на тепловой камере. Её обнаружили 3 ноября в 21:30.



Рабочие заварили свищ на стальной трубе обратного трубопровода, а также заменили два отвода на трубе подающего теплопровода. Работы были завершены в час ночи 4 ноября, после чего теплоснабжение восстановили всем потребителям.



Время отключения составило 3 часа 30 минут.

