Авария произошла на улице Ключевская
Очередное ДТП с участием трамвая произошло в Улан-Удэ накануне, 3 ноября, о нём сообщается в оперативной сводке по городу.
На улице Ключевская, недалеко от ВСГУТУ, легковой автомобиль врезался в трамвай, ехавший по маршруту №7.
Из-за этого в 16:17 было закрыто движение трамваев маршрутов №№ 4, 7 с кольцевой развязки «20а квартал» в сторону БНЦ. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту, через 40-й квартал. Время простоя составило 42 минуты.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 1 ноября в Улан-Удэ на проспекте Строителей произошло крупное ДТП с участием четырёх автомобилей. Один из них отбросило на пути, так что оказалось перекрыто трамвайное движение.
В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвай
Происшествия, Фото:
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