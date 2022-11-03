На ВСЖД автомобилисты всё чаще нарушают правила на переездах

Усилен контроль за действиями автомобилистов, пересекающих переезды



Восточно-Сибирская железная дорога усиливает контроль за водителями транспортных средств, пересекающих переезды магистрали. Это связано с увеличением случаев нарушения правил проезда через пути.



- Только с начала 2022 года на ВСЖД произошло десять дорожно-транспортных происшествий. Во всех случаях причинами аварий становится попытка водителей выехать на пути, несмотря на запрещающие сигналы светофора, - сообщает пресс-служба ВСЖД.



Многочисленные нарушения со стороны автомобилистов регулярно фиксируются дежурными работниками переездов. В 2022 году в ГИБДД передана информация о 415 таких фактах. В результате к 390 водителям были применены меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав.

