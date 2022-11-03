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На ВСЖД автомобилисты всё чаще нарушают правила на переездах

На ВСЖД автомобилисты всё чаще нарушают правила на переездах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Усилен контроль за действиями автомобилистов, пересекающих переезды

Восточно-Сибирская железная дорога усиливает контроль за водителями транспортных средств, пересекающих переезды магистрали. Это связано с увеличением случаев нарушения правил проезда через пути.

- Только с начала 2022 года на ВСЖД произошло десять дорожно-транспортных происшествий. Во всех случаях причинами аварий становится попытка водителей выехать на пути, несмотря на запрещающие сигналы светофора, - сообщает пресс-служба ВСЖД.

Многочисленные нарушения со стороны автомобилистов регулярно фиксируются дежурными работниками переездов. В 2022 году в ГИБДД передана информация о 415 таких фактах. В результате к 390 водителям были применены меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав.
железная дорога

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