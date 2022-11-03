В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с полицией







За рулём оказался 39-летний пьяный мужчина. При проверке документов выяснилось, что нарушитель водительского удостоверения никогда не получал и, соответственно, не имеет право управлять транспортным средством. Регистрация автомобиля давно прекращена.



Как пояснил сам водитель, он направлялся в Заиграевский район, чтобы оставить там транспорт, который ему необходим в хозяйстве.



Мужчина привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.



Как сообщал «Байкал-Daily», 29 октября в посёлке Аршан Тункинского района

За рулём оказался 39-летний пьяный мужчина. При проверке документов выяснилось, что нарушитель водительского удостоверения никогда не получал и, соответственно, не имеет право управлять транспортным средством. Регистрация автомобиля давно прекращена.Как пояснил сам водитель, он направлялся в Заиграевский район, чтобы оставить там транспорт, который ему необходим в хозяйстве.Мужчина привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.Как сообщал «Байкал-Daily», 29 октября в посёлке Аршан Тункинского района автоинспекторы задержали сильного пьяного водителя . Он дважды предложил сотрудникам взятку.

Ночью 27 октября на улице Жердева в Улан-Удэ внимание сотрудников Госавтоинспекции привлёк белый автомобиль «ЗАЗ». Всё потому, что пассажир приоткрыл форточку и размахивал руками.Инспекторы приняли решение остановить авто. Однако на требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал.В ходе преследования водитель несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения: выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора.В результате преследования автомобиль был задержан в микрорайоне Таёжный, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.