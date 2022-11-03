03 ноября

02 ноября

Популярное

В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с полицией

В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с полицией
Происшествия, 
Во время преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения

Ночью 27 октября на улице Жердева в Улан-Удэ внимание сотрудников Госавтоинспекции привлёк белый автомобиль «ЗАЗ». Всё потому, что пассажир приоткрыл форточку и размахивал руками.

Инспекторы приняли решение остановить авто. Однако на требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал.

В ходе преследования водитель несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения: выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора.

В результате преследования автомобиль был задержан в микрорайоне Таёжный, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

 
За рулём оказался 39-летний пьяный мужчина. При проверке документов выяснилось, что нарушитель водительского удостоверения никогда не получал и, соответственно, не имеет право управлять транспортным средством. Регистрация автомобиля давно прекращена.

Как пояснил сам водитель, он направлялся в Заиграевский район, чтобы оставить там транспорт, который ему необходим в хозяйстве.

Мужчина привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 октября в посёлке Аршан Тункинского района автоинспекторы задержали сильного пьяного водителя. Он дважды предложил сотрудникам взятку. 
ГИБДД водители алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с полицией
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с полицией
Происшествия, 03.11.2022
Во время преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения
В нацпарке в Бурятии поймали браконьера с сетью
В нацпарке в Бурятии поймали браконьера с сетью
Происшествия, 03.11.2022
О нём сообщили неравнодушные граждане
В Бурятии дети во время игры подожгли коровью стайку
В Бурятии дети во время игры подожгли коровью стайку
Происшествия, 03.11.2022
Внук хозяйки дома с другом поджигали мусор
В аэропорту Екатеринбурга поймали вора, укравшего iPhone в Иркутске
В аэропорту Екатеринбурга поймали вора, укравшего iPhone в Иркутске
Происшествия, 03.11.2022
Мужчина присвоил себе телефон и не собирался его возвращать
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о зверском убийстве в баре
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о зверском убийстве в баре
Происшествия, 03.11.2022
Трое приятелей убили 23-летнего молодого человека
Во время посадки в Иркутске у аэробуса лопнули шасси
Происшествия, 03.11.2022
Из-за инцидента некоторые рейсы были перенаправлены в Улан-Удэ
В Бурятии задержали убийцу, зарезавшего многодетную мать
В Бурятии задержали убийцу, зарезавшего многодетную мать
Происшествия, 03.11.2022
Зверскую расправу молодой человек совершил ради выпивки
Жителя Бурятии убили после ссоры по телефону
Жителя Бурятии убили после ссоры по телефону
Происшествия, 03.11.2022
Убийцам на двоих дали более 18 лет «строгача» 
Житель Бурятии выловил омуля на 100 тысяч рублей
Житель Бурятии выловил омуля на 100 тысяч рублей
Происшествия, 03.11.2022
Мужчину приговорили к обязательным работам 
В Иркутской области пенсионерка погибла в ДТП с участием инкассаторской машины
В Иркутской области пенсионерка погибла в ДТП с участием инкассаторской машины
Происшествия, 02.11.2022
На дороге столкнулись «Москвич» и инкассаторская машина
В забайкальском городе произошла авария на центральной котельной
В забайкальском городе произошла авария на центральной котельной
Происшествия, 02.11.2022
Подача тепла в дома Борзи будет полностью восстановлена к 3 ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^