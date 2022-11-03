Одна машина улетела в кювет
Вечером 1 ноября в Зиминском районе Иркутской области произошло ДТП с участием двух машин и лошади.
Водитель «Тойоты Аллион» на пятом километре автодороги Зима-Залумай врезался в лошадь, которая внезапно выбежала на дорогу. Спустя несколько минут на тушу животного наехала «Тойота Королла», которой управляла 43-летняя местная жительница. «Королла» после столкновения улетела в кювет.
- В результате инцидента транспортным средствам причинён материальный ущерб, водители не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области два автомобиля врезались в одну лошадь
Происшествия, Фото:
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