В Иркутской области два автомобиля врезались в одну лошадь

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Одна машина улетела в кювет



Вечером 1 ноября в Зиминском районе Иркутской области произошло ДТП с участием двух машин и лошади.



Водитель «Тойоты Аллион» на пятом километре автодороги Зима-Залумай врезался в лошадь, которая внезапно выбежала на дорогу. Спустя несколько минут на тушу животного наехала «Тойота Королла», которой управляла 43-летняя местная жительница. «Королла» после столкновения улетела в кювет.



- В результате инцидента транспортным средствам причинён материальный ущерб, водители не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

