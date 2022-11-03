В нацпарке в Бурятии поймали браконьера с сетью

О нём сообщили неравнодушные граждане



В Тункинском национальном парке в Бурятии на реке Кыренка задержали браконьера. При себе у него было 10 метров рыболовной сети и около 80 штук рыбы.



Информацию о том, что по территории нацпарка бродит браконьер, сообщили неравнодушные граждане.



- На место выехала оперативная группа инспекторов. Они обнаружили гражданина, у которого находилась рыболовная сеть с выловленной рыбой вида елец в количестве 77 штук, - сообщает пресс-служба нацпарка.



Материалы переданы в правоохранительные органы. Нарушителю грозит привлечение к уголовной ответственности по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»

