О нём сообщили неравнодушные граждане
В Тункинском национальном парке в Бурятии на реке Кыренка задержали браконьера. При себе у него было 10 метров рыболовной сети и около 80 штук рыбы.
Информацию о том, что по территории нацпарка бродит браконьер, сообщили неравнодушные граждане.
- На место выехала оперативная группа инспекторов. Они обнаружили гражданина, у которого находилась рыболовная сеть с выловленной рыбой вида елец в количестве 77 штук, - сообщает пресс-служба нацпарка.
Материалы переданы в правоохранительные органы. Нарушителю грозит привлечение к уголовной ответственности по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»
В нацпарке в Бурятии поймали браконьера с сетью
Происшествия, Фото:
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