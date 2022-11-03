В Бурятии дети во время игры подожгли коровью стайку

Внук хозяйки дома с другом поджигали мусор
Днём 2 ноября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от очевидцев о возгорании в улусе Цолга Мухоршибирского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли на место, горела крыша бревенчатой стайки для содержания коров.
- Восемь минут понадобилось пожарным для ликвидации открытого огня. Обрушения основных конструкций строения не допущено. В результате пожара огнём повреждён потолок стайки изнутри на площади восемь квадратных метров, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость. Внук хозяйки с другом на чердаке стайки поджигали мусор.
В этот день произошёл ещё один пожар. Как сообщал «Байкал-Daily», в местности Мойhон нуга Курумканского района Бурятии сгорела заимка. За день до пожара в помещении находился брат хозяина заимки. Ведутся его поиски.
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Происшествия, Фото:
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