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В аэропорту Екатеринбурга поймали вора, укравшего iPhone в Иркутске

В аэропорту Екатеринбурга поймали вора, укравшего iPhone в Иркутске
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Мужчина присвоил себе телефон и не собирался его возвращать

В терминале аэропорта Иркутска 63-летний житель Усолья-Сибирского потерял свой iPhone стоимостью 90 тысяч рублей. С заявлением о пропаже он обратился к транспортным полицейским.

В ходе розыска удалось установить подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Вора удалось задержать в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.

- Мужчина в совершённом преступлении признался и рассказал, что в помещении аэровокзала аэропорта Иркутска присвоил бесхозный сотовый телефон, не предприняв мер для его возвращения владельцу, после чего с места преступления скрылся, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Украденный iPhone изъят и возвращён владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

кража аэропорт

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