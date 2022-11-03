Мужчина присвоил себе телефон и не собирался его возвращать
В терминале аэропорта Иркутска 63-летний житель Усолья-Сибирского потерял свой iPhone стоимостью 90 тысяч рублей. С заявлением о пропаже он обратился к транспортным полицейским.
В ходе розыска удалось установить подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Вора удалось задержать в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.
- Мужчина в совершённом преступлении признался и рассказал, что в помещении аэровокзала аэропорта Иркутска присвоил бесхозный сотовый телефон, не предприняв мер для его возвращения владельцу, после чего с места преступления скрылся, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Украденный iPhone изъят и возвращён владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.
В аэропорту Екатеринбурга поймали вора, укравшего iPhone в Иркутске
Происшествия, Фото:
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