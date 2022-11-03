Это сделал Россельхознадзор
В улан-удэнской школе №35, где 11 учащихся подхватили острую кишечную инфекцию, провели проверки. Одной из них занималось управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
- В результате мероприятия установлено нарушение п. 52 ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утверждённых приказом Минсельхоза РФ № 589. Нарушение выразилось в непогашении поставщиком электронного ветеринарного сопроводительного документа на молочную продукцию в ФГИС «Меркурий». По заявлению школы данная площадка исключена из информационной системы Россельхознадзора, - сообщили в пресс-службе управления.
Школе объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в середине октября. Родители рассказали, что среди отравившихся детей были ученики начальной школы.
Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. Лабораторным обследованием у четырёх работников пищеблока был выявлен возбудитель норовирусной инфекции. Чтобы выяснить, где возник очаг, проведено обследование школы, отобрано 103 пробы, в том числе готовых блюд, продуктов, воды, смывов, дезинфицирующих средств.
В Улан-Удэ школе, где отравились дети, объявили предостережение
Происшествия, Фото:
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