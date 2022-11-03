В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о зверском убийстве в баре

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Трое приятелей убили 23-летнего молодого человека



В Улан-Удэ суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по делу об убийстве 23-летнего парня в баре на улице Гагарина. Осуждены трое убийц, им от 19 до 23 лет.



Преступление произошло 27 сентября 2021 года. Тем вечером молодые люди веселились в баре. Они не хотели покидать помещение даже по окончании работы заведения. Из-за этого им сделал замечание один из посетителей бара, знакомый с его владельцами. Его просьба уйти пьяной троице не понравилась. Они напали на парня, избили его, а затем продолжили пьянствовать.



Избитый ими молодой человек также остался в баре и утром снова попросил засидевшихся гостей уйти. Это ещё больше разгневало пьяных посетителей. Они вновь напали на него и избили руками, ногами, металлическим табуретом и гитарой по голове и телу. Следователи позже признали, что нападавшие действовали с особой жестокостью.



Один из убийц также стащил у жертвы телефон Xiaomi и банковскую карту.



Все трое покинули бар, бросив избитого парня умирать. Он скончался через некоторое время.



Позднее молодой человек, похитивший банковскую карту, совершил с её помощью покупки в магазине, а также снял со счёта деньги, причинив ущерб на общую сумму почти в 30 тысяч рублей.



- Собранные следствием доказательства у коллегии присяжных не оставили сомнений. Единогласно молодые люди признаны виновными в инкриминированных преступлениях, и двое из них – не заслуживающими снисхождения, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



Одному из молодых людей назначено 18 лет лишения свободы, второму - 16 лет лишения свободы, и третьему - 13 лет лишения свободы. Все они отправятся в колонию строгого режима.



