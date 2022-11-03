03 ноября

02 ноября

Популярное

В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о зверском убийстве в баре

В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о зверском убийстве в баре
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Трое приятелей убили 23-летнего молодого человека

В Улан-Удэ суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по делу об убийстве 23-летнего парня в баре на улице Гагарина. Осуждены трое убийц, им от 19 до 23 лет.

Преступление произошло 27 сентября 2021 года. Тем вечером молодые люди веселились в баре. Они не хотели покидать помещение даже по окончании работы заведения. Из-за этого им сделал замечание один из посетителей бара, знакомый с его владельцами. Его просьба уйти пьяной троице не понравилась. Они напали на парня, избили его, а затем продолжили пьянствовать.

Избитый ими молодой человек также остался в баре и утром снова попросил засидевшихся гостей уйти. Это ещё больше разгневало пьяных посетителей. Они вновь напали на него и избили руками, ногами, металлическим табуретом и гитарой по голове и телу. Следователи позже признали, что нападавшие действовали с особой жестокостью.

Один из убийц также стащил у жертвы телефон Xiaomi и банковскую карту.

Все трое покинули бар, бросив избитого парня умирать. Он скончался через некоторое время.

Позднее молодой человек, похитивший банковскую карту, совершил с её помощью покупки в магазине, а также снял со счёта деньги, причинив ущерб на общую сумму почти в 30 тысяч рублей.

- Собранные следствием доказательства у коллегии присяжных не оставили сомнений. Единогласно молодые люди признаны виновными в инкриминированных преступлениях, и двое из них – не заслуживающими снисхождения, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Одному из молодых людей назначено 18 лет лишения свободы, второму - 16 лет лишения свободы, и третьему - 13 лет лишения свободы. Все они отправятся в колонию строгого режима.

убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о зверском убийстве в баре
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о зверском убийстве в баре
Происшествия, 03.11.2022
Трое приятелей убили 23-летнего молодого человека
Во время посадки в Иркутске у аэробуса лопнули шасси
Происшествия, 03.11.2022
Из-за инцидента некоторые рейсы были перенаправлены в Улан-Удэ
В Бурятии задержали убийцу, зарезавшего многодетную мать
В Бурятии задержали убийцу, зарезавшего многодетную мать
Происшествия, 03.11.2022
Зверскую расправу молодой человек совершил ради выпивки
Жителя Бурятии убили после ссоры по телефону
Жителя Бурятии убили после ссоры по телефону
Происшествия, 03.11.2022
Убийцам на двоих дали более 18 лет «строгача» 
Житель Бурятии выловил омуля на 100 тысяч рублей
Житель Бурятии выловил омуля на 100 тысяч рублей
Происшествия, 03.11.2022
Мужчину приговорили к обязательным работам 
В Иркутской области пенсионерка погибла в ДТП с участием инкассаторской машины
В Иркутской области пенсионерка погибла в ДТП с участием инкассаторской машины
Происшествия, 02.11.2022
На дороге столкнулись «Москвич» и инкассаторская машина
В забайкальском городе произошла авария на центральной котельной
В забайкальском городе произошла авария на центральной котельной
Происшествия, 02.11.2022
Подача тепла в дома Борзи будет полностью восстановлена к 3 ноября
В Иркутске арестовали парня, пытавшегося убить таксиста
В Иркутске арестовали парня, пытавшегося убить таксиста
Происшествия, 02.11.2022
19-летний молодой человек ранил таксиста и угнал его машину
Жителя Бурятии будут судить за двойное убийство
Жителя Бурятии будут судить за двойное убийство
Происшествия, 02.11.2022
Убийца расправился с мужчиной и женщиной с помощью ножа-бабочки
В Улан-Удэ медики забаррикадировались в «скорой» из-за дебоширов
В Улан-Удэ медики забаррикадировались в «скорой» из-за дебоширов
Происшествия, 02.11.2022
Девушкам-фельдшерам пришлось вызывать росгвардейцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^