Женщина присвоила почти 200 тысяч рублей
Бывшая начальница муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» управления образования Мухоршибирского района признана виновной по статье «Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения».
Как сообщал «Байкал-Daily», она с декабря 2017 по конец мая 2020 года, обманывая двух своих подчинённых и злоупотребляя их доверием, получала в кассе деньги из родительской платы детского сада, ссылаясь на некие служебные нужды. При этом начальница заверяла, что деньги вернёт. За два с половиной года она присвоила более 184 тысяч рублей.
Преступление вскрылось, когда по инициативе нового начальника были проведены сначала инвентаризация, выявившая недостачу, а затем служебное расследование.
После того, как её изобличили, женщина активно способствовала расследованию преступления. Она возместила причинённый ущерб.
- В суде было установлено, что в рассматриваемый период плата за детей вносилась родителями наличными воспитателю или деловоду детского сада. Они, в свою очередь, передавали её заведующей, а та сдавала деньги в кассу, где их частью мошенническим путём завладевала руководитель учреждения, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.
Сейчас правила изменили, и родительская плата в детском саду вносится сразу на счёт учреждения.
Суд приговорил мошенницу к двум годам шести месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
В Бурятии экс-начальницу бухгалтерии осудили за растрату
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Трое приятелей убили 23-летнего молодого человека
Из-за инцидента некоторые рейсы были перенаправлены в Улан-Удэ
Женщина присвоила почти 200 тысяч рублей
Зверскую расправу молодой человек совершил ради выпивки
Заимка сгорела дотла
Убийцам на двоих дали более 18 лет «строгача»
Мужчину приговорили к обязательным работам
На дороге столкнулись «Москвич» и инкассаторская машина
Подача тепла в дома Борзи будет полностью восстановлена к 3 ноября
Один из них отправился в колонию
Молодые люди арестованы
19-летний молодой человек ранил таксиста и угнал его машину
Убийца расправился с мужчиной и женщиной с помощью ножа-бабочки
Взятку он предлагал дважды
Девушкам-фельдшерам пришлось вызывать росгвардейцев