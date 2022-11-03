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В Бурятии экс-начальницу бухгалтерии осудили за растрату

В Бурятии экс-начальницу бухгалтерии осудили за растрату
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина присвоила почти 200 тысяч рублей

Бывшая начальница муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» управления образования Мухоршибирского района признана виновной по статье «Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения».

Как сообщал «Байкал-Daily», она с декабря 2017 по конец мая 2020 года, обманывая двух своих подчинённых и злоупотребляя их доверием, получала в кассе деньги из родительской платы детского сада, ссылаясь на некие служебные нужды. При этом начальница заверяла, что деньги вернёт. За два с половиной года она присвоила более 184 тысяч рублей.

Преступление вскрылось, когда по инициативе нового начальника были проведены сначала инвентаризация, выявившая недостачу, а затем служебное расследование.

После того, как её изобличили, женщина активно способствовала расследованию преступления. Она возместила причинённый ущерб.

- В суде было установлено, что в рассматриваемый период плата за детей вносилась родителями наличными воспитателю или деловоду детского сада. Они, в свою очередь, передавали её заведующей, а та сдавала деньги в кассу, где их частью мошенническим путём завладевала руководитель учреждения, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

Сейчас правила изменили, и родительская плата в детском саду вносится сразу на счёт учреждения.

Суд приговорил мошенницу к двум годам шести месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

мошенничество

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