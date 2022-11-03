03 ноября

02 ноября

Популярное

В Бурятии после пожара пропал мужчина

В Бурятии после пожара пропал мужчина
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Заимка сгорела дотла

Накануне, 2 ноября, в местности Мойhон нуга Курумканского района Бурятии сгорела заимка.

Когда пожарные прибыли на место, дом уже был полностью охвачен огнём. Открытый огонь ликвидировали за 30 минут. В тушении были задействованы трое пожарных, трое добровольцев и две единицы техники, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Дом сгорел полностью на площади 20 квадратных метров.

В момент возгорания хозяин дома отсутствовал. Однако он рассказал, что за день до пожара на заимке оставался его брат.

Во время тушения пожара мужчины обнаружено не было. Сейчас ведутся поисковые работы.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 октября в посёлке Таксимо в горящем доме наглотался дыма и потерял сознание мужчина. Он упал возле входной двери и наверняка бы погиб, если бы не прибывшие пожарные. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о зверском убийстве в баре
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о зверском убийстве в баре
Происшествия, 03.11.2022
Трое приятелей убили 23-летнего молодого человека
Во время посадки в Иркутске у аэробуса лопнули шасси
Происшествия, 03.11.2022
Из-за инцидента некоторые рейсы были перенаправлены в Улан-Удэ
В Бурятии задержали убийцу, зарезавшего многодетную мать
В Бурятии задержали убийцу, зарезавшего многодетную мать
Происшествия, 03.11.2022
Зверскую расправу молодой человек совершил ради выпивки
Жителя Бурятии убили после ссоры по телефону
Жителя Бурятии убили после ссоры по телефону
Происшествия, 03.11.2022
Убийцам на двоих дали более 18 лет «строгача» 
Житель Бурятии выловил омуля на 100 тысяч рублей
Житель Бурятии выловил омуля на 100 тысяч рублей
Происшествия, 03.11.2022
Мужчину приговорили к обязательным работам 
В Иркутской области пенсионерка погибла в ДТП с участием инкассаторской машины
В Иркутской области пенсионерка погибла в ДТП с участием инкассаторской машины
Происшествия, 02.11.2022
На дороге столкнулись «Москвич» и инкассаторская машина
В забайкальском городе произошла авария на центральной котельной
В забайкальском городе произошла авария на центральной котельной
Происшествия, 02.11.2022
Подача тепла в дома Борзи будет полностью восстановлена к 3 ноября
В Иркутске арестовали парня, пытавшегося убить таксиста
В Иркутске арестовали парня, пытавшегося убить таксиста
Происшествия, 02.11.2022
19-летний молодой человек ранил таксиста и угнал его машину
Жителя Бурятии будут судить за двойное убийство
Жителя Бурятии будут судить за двойное убийство
Происшествия, 02.11.2022
Убийца расправился с мужчиной и женщиной с помощью ножа-бабочки
В Улан-Удэ медики забаррикадировались в «скорой» из-за дебоширов
В Улан-Удэ медики забаррикадировались в «скорой» из-за дебоширов
Происшествия, 02.11.2022
Девушкам-фельдшерам пришлось вызывать росгвардейцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^