Заимка сгорела дотла
Накануне, 2 ноября, в местности Мойhон нуга Курумканского района Бурятии сгорела заимка.
Когда пожарные прибыли на место, дом уже был полностью охвачен огнём. Открытый огонь ликвидировали за 30 минут. В тушении были задействованы трое пожарных, трое добровольцев и две единицы техники, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Дом сгорел полностью на площади 20 квадратных метров.
В момент возгорания хозяин дома отсутствовал. Однако он рассказал, что за день до пожара на заимке оставался его брат.
Во время тушения пожара мужчины обнаружено не было. Сейчас ведутся поисковые работы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 октября в посёлке Таксимо в горящем доме наглотался дыма и потерял сознание мужчина. Он упал возле входной двери и наверняка бы погиб, если бы не прибывшие пожарные.
В Бурятии после пожара пропал мужчина
Происшествия, Фото:
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