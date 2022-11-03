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Жителя Бурятии убили после ссоры по телефону

Жителя Бурятии убили после ссоры по телефону
Происшествия,  Фото:pexels.com
Убийцам на двоих дали более 18 лет «строгача»

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Иволгинского района Бурятии. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

В мае 2021 года двое приятелей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время телефонного разговора поссорились со своим знакомым. Желая наказать обидчика, мужчины приехали в Улан-Удэ в квартиру приятеля. Они избили его, нанося удары руками и ногами по голове и телу. От закрытой черепно-мозговой травмы мужчина спустя два дня скончался в больнице.

- Коллегия присяжных заседателей, оценив представленные государственным обвинением доказательства, постановила в отношении подсудимых единодушный обвинительный вердикт, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Суд назначил виновным 9 лет и 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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