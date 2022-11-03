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Житель Бурятии выловил омуля на 100 тысяч рублей

Житель Бурятии выловил омуля на 100 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Байкальская транспортная прокуратура
Мужчину приговорили к обязательным работам

Житель Северо-Байкальского района Бурятии признан виновным в незаконном вылове рыбы.

Суд установил, что в июне мужчина, зная о запрете вылова байкальского омуля, находясь на берегу озера Байкал в местности губа Сеногда с помощью рыболовной сети длиной 70 метров незаконно выловил 28 омулей. Ущерб составил более 100 000 рублей. Рыбу он планировал использовать для собственных нужд, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным полностью.

- Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Кроме того, судом удовлетворён гражданский иск представителя потерпевшего, с осуждённого взыскана сумма в размере причинённого государству ущерба.

Приговор вступил в законную силу. 

Уголовное дело расследовалось Северобайкальским линейным отделом МВД России на транспорте.
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