Житель Бурятии выловил омуля на 100 тысяч рублей

Житель Северо-Байкальского района Бурятии признан виновным в незаконном вылове рыбы.
Суд установил, что в июне мужчина, зная о запрете вылова байкальского омуля, находясь на берегу озера Байкал в местности губа Сеногда с помощью рыболовной сети длиной 70 метров незаконно выловил 28 омулей. Ущерб составил более 100 000 рублей. Рыбу он планировал использовать для собственных нужд, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.
В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным полностью.
- Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Кроме того, судом удовлетворён гражданский иск представителя потерпевшего, с осуждённого взыскана сумма в размере причинённого государству ущерба.
Приговор вступил в законную силу.
Уголовное дело расследовалось Северобайкальским линейным отделом МВД России на транспорте.