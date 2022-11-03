Житель Бурятии выловил омуля на 100 тысяч рублей





Уголовное дело расследовалось Северобайкальским линейным отделом МВД России на транспорте.



Житель Северо-Байкальского района Бурятии признан виновным в незаконном вылове рыбы.Суд установил, что в июне мужчина, зная о запрете вылова байкальского омуля, находясь на берегу озера Байкал в местности губа Сеногда с помощью рыболовной сети длиной 70 метров незаконно выловил 28 омулей. Ущерб составил более 100 000 рублей. Рыбу он планировал использовать для собственных нужд, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным полностью.- Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.Кроме того, судом удовлетворён гражданский иск представителя потерпевшего, с осуждённого взыскана сумма в размере причинённого государству ущерба.Приговор вступил в законную силу.