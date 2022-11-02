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В Иркутской области пенсионерка погибла в ДТП с участием инкассаторской машины

В Иркутской области пенсионерка погибла в ДТП с участием инкассаторской машины
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На дороге столкнулись «Москвич» и инкассаторская машина

Днём 1 ноября в Тулуне Иркутской области произошло смертельное ДТП. На нерегулируемом перекрёстке автодороги «Сибирь» столкнулись машина инкассаторской службы и автомобиль «ИЖ», которым управлял 74-летний водитель.

В результате аварии 70-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась в больнице.

- В результате дорожно-транспортного инцидента водитель и пассажирка «Москвича» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. Впоследствии 70-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В этот день в Иркутской области произошло ещё одно смертельное ДТП. Как сообщал «Байкал-Daily», в Ангарске таксист погиб в столкновении со служебным автобусом.

ДТП смерть

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