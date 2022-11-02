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Женщина с четырьмя детьми сбежала из Бурятии от мужа-наркомана

Женщина с четырьмя детьми сбежала из Бурятии от мужа-наркомана
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Солевой наркоман издевался над детьми и женой, постоянно избивая их (18+)

Жительница Бурятии с четырьмя детьми сбежала из республики в Красноярск от мужа-тирана. Мужчина наркозависим, и от него страдала вся семья. Шокирующую историю домашнего насилия рассказало издание NGS24.RU – Красноярск онлайн.

Влюбилась в наркомана

Когда девушка познакомилась с будущим мужем, он уже тогда «баловался» наркотиками. Сначала употреблял марихуану, а затем перешёл на синтетику. По словам несчастной женщины, она не знала, как реагировать, что муж употребляет соли. Затем он и сам начал ими торговать. Семья стала скитаться по городам.

А между тем мужчина стал больше уделять внимания своей жене, женщина чувствовала себя любимой. Однако на самом деле это было лишь проявление побочного действия – у солевых наркоманов возрастает сексуальное влечение. Более того, мужчина силой во время утех давал возлюбленной наркотики.

Затем мужчина стал жутко ревновать жену, параноидальные мысли – это тоже один из побочных эффектов употребления наркотиков. Мужчина обложил квартиру диктофонами и прослушивал записи. Если ему что-то не нравилось, то он избивал женщину. После рождения третьего ребёнка в семье уже укоренилось систематическое избиение. Чтобы поиздеваться над женой, он вывозил её с грудничком на кладбище и копал для неё могилу.

— На кладбище он меня сильно избил, но хуже всего, что от удара я упала и выронила ребёнка. Когда мы ехали в машине, он замахнулся на меня кулаком, а попал в ребёнка. Я поняла, что больше не могу так жить, на тот момент мы были в браке пять лет. Я собрала детей и ушла от него. Три месяца мы жили спокойно, а потом он стал извиняться, говорил, что изменится, и просил вернуться. Я поверила, — с сожалением произносит женщина.

Переезд в Бурятию

После семья переехала в Баргузинский район Бурятии. Здесь на материнский капитал они купили жильё, обзавелись хозяйством. Женщина полагала, что сельская жизнь изменит мужа, но ошиблась. Он продолжил употреблять наркотики, только ездил за ними в Улан-Удэ. Он употреблял три грамма в неделю, половина семейного бюджета уходила на наркотики.

Хуже всего мужчина относился к третьему ребёнку, всё лишь из-за того, что девочка очень похожа на маму. Он выдирал ей волосы, да так, что у неё даже есть залысины, заставлял других детей избивать её, а сам пинал малышку ногами, подняв за ножку. Заступаться за неё он запрещал, от этого крохе доставалось ещё больше. Также ни в коем случае нельзя было плакать.

- Когда я была в роддоме с самым младшим сыном, он трое суток продержал дочку в манежике и не подходил к ней, — сорвалась женщина на слёзы и закрыла лицо руками.

Девочку кормили объедками со стола после того, как вся семья поест.

Потом мужчину окончательно «накрыло». Он стал оголяться перед детьми и грозил, что надругается над ненавистной им дочкой.

- Как-то утром я обнаружила ребёнка в моче, всю, кроме головы. Она точно не могла так сама, вся постелька была мокрая, и запах стоял ужасный. Буквально в последние дни перед тем, как мы сбежали, муж уходил спать к детям, мне в комнату заходить запрещал, я прислушивалась. На следующее утро он вышел и сказал «Я ****** [надругался] над дочерью». Он часто говорил об интимной близости с маленькими детьми, — с ужасом вспоминает женщина.

Сбежать за сутки

На ведение сельского хозяйства семье выделили 100 тысяч рублей в рамках социального контракта. Необходимо было отчитаться, и муж выдал жене ноутбук, чтобы составить отчёт. Многодетная мать воспользовалась этим и отправила инспектору соцзащиты письмо о том, что она с детьми находится в беде. Женщина рассказала, что муж лишён водительских прав, но удостоверение у него не изъяли. Сигнал приняли и у нарушителя изъяли автомобиль. Кроме того, у водителя-наркомана накопилось 60 тысяч рублей долгов за различные нарушения дорожных правил. За покрытие долгов ушли последние деньги, а мужа арестовали на сутки. Как раз в это время женщина сбежала с детьми. Она переехала в Красноярский край в кризисный центр.

Возбудили дело

После публикации на сайте NGS24.RU – Красноярск онлайн следственные органы заинтересовались мужчиной и возбудили против него уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание». Сейчас он находится в СИЗО, ему, по словам супруги, уже в третий раз продляют арест. Следствие ещё идёт, и возможно, мужчине предъявят и другие обвинения.

Женщина и дети получают психологическую помощь. По словам специалистов, настолько тяжёлый случай они встречают второй раз за время работы. На реабилитацию уйдёт ещё много лет.

насилие семьи истязание

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