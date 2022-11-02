Женщина с четырьмя детьми сбежала из Бурятии от мужа-наркомана

Солевой наркоман издевался над детьми и женой, постоянно избивая их (18+)
Жительница Бурятии с четырьмя детьми сбежала из республики в Красноярск от мужа-тирана. Мужчина наркозависим, и от него страдала вся семья. Шокирующую историю домашнего насилия рассказало издание NGS24.RU – Красноярск онлайн.
Влюбилась в наркомана
Когда девушка познакомилась с будущим мужем, он уже тогда «баловался» наркотиками. Сначала употреблял марихуану, а затем перешёл на синтетику. По словам несчастной женщины, она не знала, как реагировать, что муж употребляет соли. Затем он и сам начал ими торговать. Семья стала скитаться по городам.
А между тем мужчина стал больше уделять внимания своей жене, женщина чувствовала себя любимой. Однако на самом деле это было лишь проявление побочного действия – у солевых наркоманов возрастает сексуальное влечение. Более того, мужчина силой во время утех давал возлюбленной наркотики.
Затем мужчина стал жутко ревновать жену, параноидальные мысли – это тоже один из побочных эффектов употребления наркотиков. Мужчина обложил квартиру диктофонами и прослушивал записи. Если ему что-то не нравилось, то он избивал женщину. После рождения третьего ребёнка в семье уже укоренилось систематическое избиение. Чтобы поиздеваться над женой, он вывозил её с грудничком на кладбище и копал для неё могилу.
— На кладбище он меня сильно избил, но хуже всего, что от удара я упала и выронила ребёнка. Когда мы ехали в машине, он замахнулся на меня кулаком, а попал в ребёнка. Я поняла, что больше не могу так жить, на тот момент мы были в браке пять лет. Я собрала детей и ушла от него. Три месяца мы жили спокойно, а потом он стал извиняться, говорил, что изменится, и просил вернуться. Я поверила, — с сожалением произносит женщина.
Переезд в Бурятию
После семья переехала в Баргузинский район Бурятии. Здесь на материнский капитал они купили жильё, обзавелись хозяйством. Женщина полагала, что сельская жизнь изменит мужа, но ошиблась. Он продолжил употреблять наркотики, только ездил за ними в Улан-Удэ. Он употреблял три грамма в неделю, половина семейного бюджета уходила на наркотики.
Хуже всего мужчина относился к третьему ребёнку, всё лишь из-за того, что девочка очень похожа на маму. Он выдирал ей волосы, да так, что у неё даже есть залысины, заставлял других детей избивать её, а сам пинал малышку ногами, подняв за ножку. Заступаться за неё он запрещал, от этого крохе доставалось ещё больше. Также ни в коем случае нельзя было плакать.
- Когда я была в роддоме с самым младшим сыном, он трое суток продержал дочку в манежике и не подходил к ней, — сорвалась женщина на слёзы и закрыла лицо руками.
Девочку кормили объедками со стола после того, как вся семья поест.
Потом мужчину окончательно «накрыло». Он стал оголяться перед детьми и грозил, что надругается над ненавистной им дочкой.
- Как-то утром я обнаружила ребёнка в моче, всю, кроме головы. Она точно не могла так сама, вся постелька была мокрая, и запах стоял ужасный. Буквально в последние дни перед тем, как мы сбежали, муж уходил спать к детям, мне в комнату заходить запрещал, я прислушивалась. На следующее утро он вышел и сказал «Я ****** [надругался] над дочерью». Он часто говорил об интимной близости с маленькими детьми, — с ужасом вспоминает женщина.
Сбежать за сутки
На ведение сельского хозяйства семье выделили 100 тысяч рублей в рамках социального контракта. Необходимо было отчитаться, и муж выдал жене ноутбук, чтобы составить отчёт. Многодетная мать воспользовалась этим и отправила инспектору соцзащиты письмо о том, что она с детьми находится в беде. Женщина рассказала, что муж лишён водительских прав, но удостоверение у него не изъяли. Сигнал приняли и у нарушителя изъяли автомобиль. Кроме того, у водителя-наркомана накопилось 60 тысяч рублей долгов за различные нарушения дорожных правил. За покрытие долгов ушли последние деньги, а мужа арестовали на сутки. Как раз в это время женщина сбежала с детьми. Она переехала в Красноярский край в кризисный центр.
Возбудили дело
После публикации на сайте NGS24.RU – Красноярск онлайн следственные органы заинтересовались мужчиной и возбудили против него уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание». Сейчас он находится в СИЗО, ему, по словам супруги, уже в третий раз продляют арест. Следствие ещё идёт, и возможно, мужчине предъявят и другие обвинения.
Женщина и дети получают психологическую помощь. По словам специалистов, настолько тяжёлый случай они встречают второй раз за время работы. На реабилитацию уйдёт ещё много лет.
Женщина с четырьмя детьми сбежала из Бурятии от мужа-наркомана
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подача тепла в дома Борзи будет полностью восстановлена к 3 ноября
Один из них отправился в колонию
Молодые люди арестованы
19-летний молодой человек ранил таксиста и угнал его машину
Убийца расправился с мужчиной и женщиной с помощью ножа-бабочки
Взятку он предлагал дважды
Девушкам-фельдшерам пришлось вызывать росгвардейцев
Они планировали провести хоккейную тренировку
Задержанному 29 лет
Женщина-водитель заявила, что огромный улов омуля она «нашла»
Деньги жертва мошенников взял в кредит
Мужчина ловил рыбу с помощью сетей
Тело женщины нашли пожарные
Всадники пропали, уйдя на рыбалку
Труп обнаружили во время тушения пожара