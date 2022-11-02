02 ноября

01 ноября

Популярное

В Бурятия двух военнослужащих осудили за кражу военного имущества

В Бурятия двух военнослужащих осудили за кражу военного имущества
Происшествия,  Фото:pexels.com
Один из них отправился в колонию

В Кяхтинском районе Бурятии двух военнослужащих суд признал виновными в краже военного имущества. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Военном следственном отделе СК по Кяхтинскому гарнизону.

Хищение произошло 16 марта этого года. Мужчины незаконно проникли в кладовую в войсковой части, откуда украли средства индивидуальной бронезащиты. Ущерб составил 214 тысяч рублей.

В ходе предварительного и судебного следствия мужчины дали признательные показания.

Кяхтинский гарнизонный военный суд вынес им обвинительный приговор. Одному из них с учётом ранее совершенных преступлений назначено окончательное наказание в виде двух лет колонии общего режима и штрафа в размере 70 тысяч рублей. Второго приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В забайкальском городе произошла авария на центральной котельной
В забайкальском городе произошла авария на центральной котельной
Происшествия, 02.11.2022
Подача тепла в дома Борзи будет полностью восстановлена к 3 ноября
В Иркутске арестовали парня, пытавшегося убить таксиста
В Иркутске арестовали парня, пытавшегося убить таксиста
Происшествия, 02.11.2022
19-летний молодой человек ранил таксиста и угнал его машину
Жителя Бурятии будут судить за двойное убийство
Жителя Бурятии будут судить за двойное убийство
Происшествия, 02.11.2022
Убийца расправился с мужчиной и женщиной с помощью ножа-бабочки
В Улан-Удэ медики забаррикадировались в «скорой» из-за дебоширов
В Улан-Удэ медики забаррикадировались в «скорой» из-за дебоширов
Происшествия, 02.11.2022
Девушкам-фельдшерам пришлось вызывать росгвардейцев
В Ангарске мужчина и подросток погибли, провалившись под тонкий лёд
Происшествия, 02.11.2022
Они планировали провести хоккейную тренировку
В Улан-Удэ остановили автомобиль, набитый омулем
В Улан-Удэ остановили автомобиль, набитый омулем
Происшествия, 02.11.2022
Женщина-водитель заявила, что огромный улов омуля она «нашла»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^