Один из них отправился в колонию
В Кяхтинском районе Бурятии двух военнослужащих суд признал виновными в краже военного имущества. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Военном следственном отделе СК по Кяхтинскому гарнизону.
Хищение произошло 16 марта этого года. Мужчины незаконно проникли в кладовую в войсковой части, откуда украли средства индивидуальной бронезащиты. Ущерб составил 214 тысяч рублей.
В ходе предварительного и судебного следствия мужчины дали признательные показания.
Кяхтинский гарнизонный военный суд вынес им обвинительный приговор. Одному из них с учётом ранее совершенных преступлений назначено окончательное наказание в виде двух лет колонии общего режима и штрафа в размере 70 тысяч рублей. Второго приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей.
В Бурятия двух военнослужащих осудили за кражу военного имущества
Происшествия, Фото:
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