В Бурятия двух военнослужащих осудили за кражу военного имущества

Один из них отправился в колонию



В Кяхтинском районе Бурятии двух военнослужащих суд признал виновными в краже военного имущества. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Военном следственном отделе СК по Кяхтинскому гарнизону.



Хищение произошло 16 марта этого года. Мужчины незаконно проникли в кладовую в войсковой части, откуда украли средства индивидуальной бронезащиты. Ущерб составил 214 тысяч рублей.



В ходе предварительного и судебного следствия мужчины дали признательные показания.



Кяхтинский гарнизонный военный суд вынес им обвинительный приговор. Одному из них с учётом ранее совершенных преступлений назначено окончательное наказание в виде двух лет колонии общего режима и штрафа в размере 70 тысяч рублей. Второго приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

