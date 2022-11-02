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Жителя Бурятии будут судить за двойное убийство

Жителя Бурятии будут судить за двойное убийство
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца расправился с мужчиной и женщиной с помощью ножа-бабочки

В Тункинском районе Бурятии перед судом предстанет 60-летний местный житель, убивший двух человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в июле 2022 года. Мужчина жил в селе Кырен в доме вместе с 68-летним братом своей бывшей сожительницы. По данным следствия, в тот вечер к ним в гости пришла знакомая 37-летняя односельчанка. Втроём они стали употреблять спиртные напитки.

- Спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Обвиняемый выхватил складной нож и нанёс им не менее десяти ударов в грудную клетку противника. После этого он переключился на женщину, которая стала кричать и пообещала сообщить об его преступных действиях в правоохранительные органы. Желая избавиться от свидетеля, он также нанёс ей несколько ударов ножом в грудную клетку. Оба потерпевших от полученных повреждений скончались на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Мужчина после учинённой расправы лег спать. И лишь утром он рассказал о произошедшем знакомым, которые позвонили в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление». Недавно дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

убийство

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