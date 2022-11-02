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«Ну отпустите меня!»: В Бурятии пьяный водитель пытался подкупить полицейских

«Ну отпустите меня!»: В Бурятии пьяный водитель пытался подкупить полицейских
Происшествия, 
Взятку он предлагал дважды

Вечером 29 октября сотрудники ДПС на улице Трактовая в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии задержали пьяного водителя.

Автоинспекторы во время несения службы остановили микроавтобус SsangYong Istana, которым управлял 43-летний местный житель. Исходивший от мужчины запах алкоголя, невнятная речь и всё его поведение указывали на то, что он пьян.

В ходе проверки документов и дальнейшего разбирательства выяснилось также, что мужчина сел за руль своего микроавтобуса, не имея прав категории «D».

Пьяный нарушитель попытался подкупить инспекторов ГИБДД. Сперва он предложил 500 рублей. Спустя время, хоть сотрудники дали отказ, повторил попытку, увеличив размер взятки до 1000 рублей. При этом заплетающимся языком просил: «Ну отпустите меня…»

 
- В отношении водителя сотрудники ГИБДД составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ – за управление транспортным средством без соответствующего права управления, а также ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ – за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полиция Бурятии напоминает: дача взятки должностному лицу противозаконна и уголовно наказуема.
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