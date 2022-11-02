В Улан-Удэ медики забаррикадировались в «скорой» из-за дебоширов

Девушкам-фельдшерам пришлось вызывать росгвардейцев



Ночью росгвардейцам поступил сигнал тревоги с автомобиля скорой помощи в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны, рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Сотрудники увидели на парковке возле кафе машину скорой помощи и группу людей возле неё.



Один из мужчин пытался открыть дверь автомобиля, нецензурно ругаясь и оскорбляя медиков – двух девушек. Второй дебошир стоял рядом, словесно поддерживая своего изрядно нетрезвого товарища.



Работники кафе рассказали, что во время работы одному из официантов стало плохо. Один из посетителей попытался оказать ему первую помощь и вызвал врачей. Тем временем молодому человеку стало лучше, и приехавшие родители увезли его домой. Однако посетитель кафе пропустил этот момент и начал бурно возмущаться, что подъехавшие медицинские работники якобы не оказывают помощь больному.



Так как мужчина был пьян, до него никак не доходили объяснения, что молодого человека уже забрали родители. В итоге фельдшеры забаррикадировались в своей машине и нажали «тревожную кнопку».



Обоих задержанных, жителей Иволгинского района 33 и 39 лет, росгвардейцы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Работники скорой помощи написали заявление, дебоширам грозит административная ответственность.

