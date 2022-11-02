В Ангарске мужчина и подросток погибли, провалившись под тонкий лёд









фото - ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 1 ноября на карьере цементного завода в Ангарске произошла трагедия. Провалились под лёд и погибли 56-летний мужчина и 14-летний мальчик.Установлено, что мужчина предложил подросткам организовать хоккейную команду и провести тренировку на карьере, который уже покрылся льдом. Компанию ему вызвался составить 14-летний мальчик.Один из школьников остался на берегу и в какой-то момент обнаружил, что двое его спутников, находившихся на льду, исчезли из вида.Прибывшие полицейские и спасатели обследовали местность. В 15 метрах от берега было обнаружено место провала – полынья. Лёд на водоёме – не более 5-7 сантиметров.Водолазы уже завершили поисковые работы на карьере. Тела погибших подняты и переданы сотрудникам полиции.В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области отмечают, что в конце октября на этом карьере были установлены знаки, информирующие о запрете выхода на лёд.