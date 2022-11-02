Деньги жертва мошенников взял в кредит
За последние две недели один усольчанин и двое иркутян стали жертвами мошенников, лишившись в общей сложности более 5,7 миллионов рублей. Об этих случаях рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
В середине октября начальнику цеха одной из иркутских компаний поступил телефонный звонок. Неизвестный собеседник представился брокером инвестиционной компании и предложил мужчине вложить на их счета деньги под большие проценты.
Поверив в это, иркутянин взял в нескольких банках кредиты в общей сложности более чем на 2,9 миллиона рублей. Затем мужчина отправил деньги мошенникам.
Подобная ситуация произошла с 39-летним монтажником из Усолья-Сибирского. Объявление об инвестициях в акции он увидел в интернете, и самостоятельно связался с «брокерами». Оформив несколько кредитов, мужчина лишился 1,8 миллиона рублей.
А 1 ноября работнику медицинского учреждения из Иркутска позвонили «сотрудники банка». Мошенники воспользовались уже классической схемой обмана, сказав, что неизвестные пытаются взять на его имя кредит. Поверив злоумышленникам, иркутянин лишился более 1 миллиона рублей, которые также взял в кредит.
В Иркутске начальник цеха перевёл мошенникам почти три млн рублей
Происшествия, Фото:
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