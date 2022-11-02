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На Байкале поймали браконьера, ловившего омуля и хариуса

На Байкале поймали браконьера, ловившего омуля и хариуса
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина ловил рыбу с помощью сетей

В Листвянке Иркутской области транспортные полицейские задержали браконьера. Он при помощи запрещённых рыболовных сетей и моторной лодки ловил омуля и хариуса. Ущерб составил более ста тысяч рублей.

- Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, либо штраф до 500 000 рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Незаконная добыча водных объектов с применением сети и самоходного плавающего транспортного средства, с причинением крупного ущерба, несёт уголовную ответственность по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».
омуль браконьерство

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