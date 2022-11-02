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В Иркутской области пенсионерка погибла из-за курения в постели

В Иркутской области пенсионерка погибла из-за курения в постели
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Тело женщины нашли пожарные

Днём 1 ноября на улице Ленина в городе Тулун Иркутской области загорелась квартира в панельной пятиэтажке.

На момент прибытия пожарных шёл дым из окна квартиры на первом этаже. Дверь квартиры была заперта изнутри, а подъезд заполнен дымом. В то время как пожарные вскрывали дверь, звено газодымозащитной службы эвакуировало 12 человек.

В квартире на кровати была обнаружена погибшая пенсионерка. Установлено, что пожар произошёл из-за неосторожности при курении.

- Под ней горели постельные принадлежности. Хозяйка квартиры пенсионного возраста проживала одна и курила в постели. Осмотр очага пожара, площадь которого составила пяти квадратных метров, показал, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Всего 1 ноября в Иркутской области произошло 15 пожаров: три частных жилых дома, три пожара в многоквартирных домах, два дачных дома. В трёх случаях горели хозяйственные постройки, четыре раза пожарные подразделения реагировали на возгорания мусора.

Семь пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнём, четыре – из-за короткого замыкания, два пожара – из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, по одному пожару произошло по причинам поджога и нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
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