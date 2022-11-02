Труп обнаружили во время тушения пожара
В ночь на 29 октября в жилом доме в город Хилок Забайкальского края загорелась квартира. Пожарные во время тушения обнаружили тело 42-летней хозяйки жилища.
Оперативники уголовного розыска установили, что женщина скончалась не от пламени или отравления угарным газом. На её теле были обнаружены следы насильственной смерти, в том числе ножевые ранения.
Вскоре выяснилось, что накануне убийства в гостях у женщины была её 46-летняя знакомая. Она, как выяснилось, и убила подругу во время ссоры.
- По предварительным данным, между женщинами завязалась ссора, в ходе которой знакомая хозяйки квартиры нанесла ей ножевые ранения. Желая скрыть следы преступления, женщина подожгла квартиру, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Сейчас подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело. Суд назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Забайкалье женщина зарезала подругу и сожгла её квартиру
Происшествия, Фото:
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