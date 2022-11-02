02 ноября

01 ноября

Популярное

В Забайкалье женщина зарезала подругу и сожгла её квартиру

В Забайкалье женщина зарезала подругу и сожгла её квартиру
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Труп обнаружили во время тушения пожара

В ночь на 29 октября в жилом доме в город Хилок Забайкальского края загорелась квартира. Пожарные во время тушения обнаружили тело 42-летней хозяйки жилища.

Оперативники уголовного розыска установили, что женщина скончалась не от пламени или отравления угарным газом. На её теле были обнаружены следы насильственной смерти, в том числе ножевые ранения.

Вскоре выяснилось, что накануне убийства в гостях у женщины была её 46-летняя знакомая. Она, как выяснилось, и убила подругу во время ссоры.

- По предварительным данным, между женщинами завязалась ссора, в ходе которой знакомая хозяйки квартиры нанесла ей ножевые ранения. Желая скрыть следы преступления, женщина подожгла квартиру, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Сейчас подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело. Суд назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на «зебре» сбили пожилую женщину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пожилую женщину
Происшествия, 02.11.2022
Пенсионерку госпитализировали в больницу
В Бурятии убили мать троих детей
В Бурятии убили мать троих детей
Происшествия, 02.11.2022
Убийца с ножом напал на молодую женщину в магазине
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 02.11.2022
Сейсмособытие случилось в утренние часы 
В Бурятии спасённому лебедю придётся ампутировать крыло
В Бурятии спасённому лебедю придётся ампутировать крыло
Происшествия, 01.11.2022
Ветеринары установили, что лебеди в Еравне попали под обстрел
В Монголии этой зимой ожидается стихийное бедствие
В Монголии этой зимой ожидается стихийное бедствие
Происшествия, 01.11.2022
Обильные снегопады лишат домашний скот доступа к подножному корму
В Туве дорожники эвакуировали детей с перевала
В Туве дорожники эвакуировали детей с перевала
Происшествия, 01.11.2022
Первый снег вызвал заторы и ДТП на автодорогах
В Ангарске таксист погиб в столкновении с автобусом
В Ангарске таксист погиб в столкновении с автобусом
Происшествия, 01.11.2022
20-летнего пассажира легковушки отправили в больницу
Забайкалец дважды угонял мотоцикл односельчанина
Забайкалец дважды угонял мотоцикл односельчанина
Происшествия, 01.11.2022
Во второй раз мужчину задержали полицейские 
Жительница Иркутской области украла у 84-летняя пенсионерки деньги
Жительница Иркутской области украла у 84-летняя пенсионерки деньги
Происшествия, 01.11.2022
Девушки под предлогом «попить воды» проникла в квартиру к бабушке 
В Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя машинами
В Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя машинами
Происшествия, 01.11.2022
В результате крупной аварии перекрыли движение трамваев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^