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В забайкальском городе произошла авария на центральной котельной

В забайкальском городе произошла авария на центральной котельной
Происшествия,  Фото:пресс-служба минЖКХ Забайкальского края
Подача тепла в дома Борзи будет полностью восстановлена к 3 ноября

В Борзе продолжаются работы по ремонту вышедших из строя котлов на центральной котельной. Устойчивая подача тепла в многоквартирные дома будет восстановлена в полном объёме к 3 ноября.

Напомним, авария на центральной котельной города Борзи произошла вечером 31 октября. В результате была приостановлена подача тепла в ряд многоквартирных домов.

- Министерством даны поручения компании «ЗабТЭК» принять исчерпывающие меры для устранения аварии в кратчайшие сроки. В настоящий момент ремонт идёт полным ходом. Специалисты «ЗабТЭК» сообщают, что котёл №1 отремонтирован, запущен в работу. Система не разморожена, теплоснабжение поступает, - рассказал и.о. министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья Алексей Головинкин.

По информации краевого министерства ЖКХ, ремонтные работы на котле №2 должны были завершиться к ночи на 2 ноября. После этого специалисты приступят к ремонту котла №3, который в отопительный период 2022-2023 будет находиться в резерве на случай перебоев в работе других котлов. Таким образом, к 3 ноября подача тепла должна быть полностью восстановлена.
Забайкальский край отопление авария котельные Борзя

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