Её тело нашли спасатели и местные жители
В Закаменском районе Бурятии нашли тело женщины, пропавшей в тайге во время сбора шишек.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 октября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в село Мыла Закаменского района на поиски потерявшейся местной жительницы. 39-летняя женщина заблудилась в лесу, куда ушла вместе с мужем за шишками. Во время сбора супруги разделились и разошлись в разные стороны. Однако в обозначенную точку сбора женщина вовремя не пришла. Сперва родные пытались искать её самостоятельно, но безуспешно. В итоге сын обратился за помощью в службы экстренного реагирования.
- Днём 1 октября спасатели совместно с местными жителями в угольном разрезе верховье реки Сангина обнаружили тело пропавшей женщины. Предположительно, она скончалась от переохлаждения. Спасатели передали тело женщины сотруднику полиции, - сообщили сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии заблудившуюся в лесу женщину нашли мёртвой
Происшествия, Фото:
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