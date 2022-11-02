В Улан-Удэ оштрафовали хабаровчанку за подделку документов по делу

Женщина представила суду подложные документы



В Улан-Удэ суд признал виновной жительницу Хабаровска по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу представителем лица, участвующего в деле».



В судебном заседании установлено, что женщина являлась представителем в суде при рассмотрении гражданского дела об установлении факта пользования земельным участком. В нарушение закона она представила суду подложные документы, на основании которых судом принято решение в пользу её доверителей.



Женщине назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

