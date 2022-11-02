Сейсмособытие случилось в утренние часы
Сегодня, 2 ноября, в 7:26 произошло землетрясение в Курумканском районе Бурятии. Магнитуда 3,9. Эпицентр находился в 10 км юго-восточнее от села Алла.
- По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 14 октября землетрясение, произошедшее на Байкале, немало испугало жителей Бурятии и Иркутской области. Его магнитуда составила 5,9 баллов. Местные жители рассказывали о том, как «ехали на диванах» и «качались на кроватях». Толчки ощущались и на улице. В Бурятии толчки ощутили жители 313 населённых пунктов в 12 муниципальных образованиях.
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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