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В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Сейсмособытие случилось в утренние часы

Сегодня, 2 ноября, в 7:26 произошло землетрясение в Курумканском районе Бурятии. Магнитуда 3,9. Эпицентр находился в 10 км юго-восточнее от села Алла.

- По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 14 октября землетрясение, произошедшее на Байкале, немало испугало жителей Бурятии и Иркутской области. Его магнитуда составила 5,9 баллов. Местные жители рассказывали о том, как «ехали на диванах» и «качались на кроватях». Толчки ощущались и на улице. В Бурятии толчки ощутили жители 313 населённых пунктов в 12 муниципальных образованиях.

землетрясение

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