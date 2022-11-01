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В Бурятии спасённому лебедю придётся ампутировать крыло

В Бурятии спасённому лебедю придётся ампутировать крыло
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Ветеринары установили, что лебеди в Еравне попали под обстрел

1 ноября в Улан-Удэ для осмотра привезли пару раненых лебедей из Еравнинского района. Их спасли неравнодушные местные жители из озера Маракта. Как сообщал «Байкал-Daily», лебеди не улетели вовремя на юг, выглядели истощёнными и нуждались в помощи. Птиц вызволили на берег благодаря усилиям жителей села Усть-Эгита и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам.

В Улан-Удэ спасённых лебедей осмотрели ветеринары. К сожалению, выяснилось, что самцу придётся ампутировать повреждённое крыло, но жить он будет. У самки ситуация получше, серьёзных травм у неё не нашли, рассказали в Бурприроднадзоре.

Ветеринарный врач улан-удэнской станции по борьбе с болезнями животных Вячеслав Бабуев сделал вывод, что в птиц стреляли.

- У обоих лебедей повреждены крылья. Скорее всего, стреляли в них. Потому что у них видна кровь. Видимо, нашлись такие люди, - сказал Вячеслав Бабуев.



Ещё до поездки в Улан-Удэ лебеди находились у семьи фермеров, которые содержат страусов, индюков и других домашних птиц. После сегодняшнего обследования было решено, что их отдадут обратно тем же фермерам на временное содержание. Об этом рассказал начальник отдела охраны объектов животного мира Бурприроднадзора Михаил Климентьев.

Сама хозяйка фермерского хозяйства рассказала, как обустраивали спасённых птиц.

- После их спасения мы решали, кто их возьмёт. Я сразу отозвалась, все радовались. Всё село участвовало. К нам привезли ветеринара. Потом мы их разместили в доме, затопили печку. Конечно, они в стрессовом состоянии были. Нам подвезли потом два мешка ячменя. Мы потихоньку наблюдали за ними, они начали пить и кушать. Позже нам позвонил Михаил Васильевич и организовал поездку на обследование в Улан-Удэ, - рассказала хозяйка фермерства Цыцыгма Жамбалдоржиева.

В естественную среду обитания птиц выпустят следующей весной. Сотрудники Бурприроднадзора будут следить за их состоянием и содержанием.

Еравна – край многочисленных озёр и лебедь является здесь знаковой птицей. Изображение присутствует даже на гербе района. Лебедь - тотем бурятских племён - хоринского и хонгодоров.

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