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Жителя Иркутской области будут судить за убийство больного отца

Жителя Иркутской области будут судить за убийство больного отца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло ровно год назад

В Тайшете в суд направлено уголовное дело по обвинению мужчины в убийстве отца.

По данным следствия, 1 ноября 2021 года в селе Еланка Тайшетского района мужчина застрелил своего 65-летнего отца из ружья в спину. От полученного ранения пенсионер скончался, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Изначально мужчина рассказал полицейским, что его отец якобы покончил с собой, потому был смертельно болен. Однако позже он всё же признался в убийстве и пояснил, что таким образом хотел избавить его от страданий.

Уголовное дело по статье «Убийство» отправлено в суд для рассмотрения по существу.
убийство

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