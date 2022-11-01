Жителя Иркутской области будут судить за убийство больного отца

Преступление произошло ровно год назад



В Тайшете в суд направлено уголовное дело по обвинению мужчины в убийстве отца.



По данным следствия, 1 ноября 2021 года в селе Еланка Тайшетского района мужчина застрелил своего 65-летнего отца из ружья в спину. От полученного ранения пенсионер скончался, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Изначально мужчина рассказал полицейским, что его отец якобы покончил с собой, потому был смертельно болен. Однако позже он всё же признался в убийстве и пояснил, что таким образом хотел избавить его от страданий.



Уголовное дело по статье «Убийство» отправлено в суд для рассмотрения по существу.

