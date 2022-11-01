Мужчине необоснованно выплатили около 43 тысяч рублей
В ноябре 2021 года 51-летний житель Кяхтинского района Бурятии заключил социальный контракт с центром социальной поддержки населения. Благодаря этому контракту мужчина получил 100 тысяч рублей на разведение крупного рогатого скота.
Несмотря на это, в мае 2022 года, решив получить ещё больше денег, мужчина встал на учёт в центр занятости населения в качестве безработного, умолчав о своей самозанятости. В результате ему удалось получать пособие по безработице до сентября текущего года. За время ему выплатили около 43 тысяч рублей.
Как позже объяснил сам гражданин, он не знал, что самозанятым выплаты по безработице ему не полагаются.
- Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит мужчине согласно ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса «Хищение в сфере соцвыплат» – арест на срок до 4 месяцев. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии хитрый самозанятый получал пособие по безработице
Происшествия, Фото:
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