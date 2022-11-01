01 ноября

31 октября

Популярное

В Бурятии хитрый самозанятый получал пособие по безработице

В Бурятии хитрый самозанятый получал пособие по безработице
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине необоснованно выплатили около 43 тысяч рублей

В ноябре 2021 года 51-летний житель Кяхтинского района Бурятии заключил социальный контракт с центром социальной поддержки населения. Благодаря этому контракту мужчина получил 100 тысяч рублей на разведение крупного рогатого скота.

Несмотря на это, в мае 2022 года, решив получить ещё больше денег, мужчина встал на учёт в центр занятости населения в качестве безработного, умолчав о своей самозанятости. В результате ему удалось получать пособие по безработице до сентября текущего года. За время ему выплатили около 43 тысяч рублей.

Как позже объяснил сам гражданин, он не знал, что самозанятым выплаты по безработице ему не полагаются.

- Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит мужчине согласно ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса «Хищение в сфере соцвыплат» – арест на срок до 4 месяцев. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя машинами
В Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя машинами
Происшествия, 01.11.2022
В результате крупной аварии перекрыли движение трамваев
В Бурятии хитрый самозанятый получал пособие по безработице
В Бурятии хитрый самозанятый получал пособие по безработице
Происшествия, 01.11.2022
Мужчине необоснованно выплатили около 43 тысяч рублей
В Бурятии огонь с горящего дома перекинулся на лес
В Бурятии огонь с горящего дома перекинулся на лес
Происшествия, 01.11.2022
Крупный пожар произошёл из-за короткого замыкания
Пьяный улан-удэнец украл телефон у восьмилетнего ребёнка
Пьяный улан-удэнец украл телефон у восьмилетнего ребёнка
Происшествия, 01.11.2022
Всё произошло во дворе многоквартирного дома
Иностранца с 900 патронами задержали на границе в Бурятии
Иностранца с 900 патронами задержали на границе в Бурятии
Происшествия, 01.11.2022
Мужчина спрятал боеприпасы в запасном колесе
В Бурятии сотрудница МФО незаконно оформляла на клиентов займы
В Бурятии сотрудница МФО незаконно оформляла на клиентов займы
Происшествия, 31.10.2022
Общий ущерб, причинённый злоумышленницей, составил более 80 тысяч рублей
19-летний иркутянин напал с ножом на таксиста
19-летний иркутянин напал с ножом на таксиста
Происшествия, 31.10.2022
Полицию вызвал пассажир, ехавший вместе с нападавшим
В Улан-Удэ вор продал украденный телефон на рынке
В Улан-Удэ вор продал украденный телефон на рынке
Происшествия, 31.10.2022
Кража произошла во время распития алкоголя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^