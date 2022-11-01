Водитель испугался и уехал с места ДТП
В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области установили и задержали водителя, сбившего насмерть женщину и скрывшегося с места. Мужчина признался, что уехал, потому что испугался случившегося.
ДТП произошло поздно вечером 30 октября на автодороге Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово. В нескольких километрах от деревни Гушит водитель сбил женщину и скрылся с места. От полученных травм 38-летняя жительница Баяндаевского района скончалась.
- Сотрудники ГИБДД обнаружили фрагменты деталей причастного к событию автомобиля. По ним автоинспекторы смогли выяснить марку и модель транспортного средства. При помощи социальных медиа дорожным полицейским удалось разыскать свидетелей и установить регистрационные данные скрывшегося транспорта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчину поймали и увезли в отдел. На допросе он признался, что в темноте не увидел женщину-пешехода. А осознав произошедшее, он испугался и уехал. По его словам, он не употреблял алкоголь за рулём.
Следователи намерены разобраться во всех обстоятельствах случившегося и определить степень вины каждого участника автоаварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Селенгинском районе Бурятии ищут водителя, сбившего насмерть 39-летнего мужчину и уехавшего с места. Трагический инцидент произошёл 31 октября.
В Иркутской области поймали водителя, сбившего насмерть женщину
Происшествия, Фото:
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