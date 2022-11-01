В Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя машинами

















Кто на самом деле виноват в аварии, ещё предстоит выяснить. Некоторые свидетели утверждают о том, что никакого «Субару» не было, и «Камри» никто не подрезал. Однако на месте происшествия находятся камеры наружного наблюдения, которые могут помочь в восстановлении картины событий.



В 14:55 «Управление трамвая» сообщило, что движение открыто. Кто на самом деле виноват в аварии, ещё предстоит выяснить. Некоторые свидетели утверждают о том, что никакого «Субару» не было, и «Камри» никто не подрезал. Однако на месте происшествия находятся камеры наружного наблюдения, которые могут помочь в восстановлении картины событий.

Днём 1 ноября в Улан-Удэ на проспекте Строителей произошло крупное ДТП с участием четырёх автомобилей. Один из них отбросило на пути, так что оказалось перекрыто трамвайное движение.- Движение трамваев закрыто с «Лицея» в 40 квартал, - сообщили около 14 часов в МУП «Управление трамвая».Подробности аварии рассказал аварийный комиссар Батыр Артыков в своём телеграмм-канале. По его словам, от удара автомобиль «Тойта Камри» был выброшен на трамвайные пути и перегородил их. Больше всего повезло владельцу автомобиля «Тойота Виста», который получил наименее значимые повреждения из всех. Чего нельзя сказать об ещё одной «Тойоте», которую отбросило на бордюр. У этого автомобиля полностью разбита задняя часть кузова, повреждено колесо и выбито заднее стекло. Находящейся рядом с ней «Тойоте РАВ 4» повезло куда больше, машина получила лишь «косметические» повреждения.Как сообщил Батыр Артыков, виновником аварии, вероятно, стал водитель «Камри».«Камри» со светофора тягалась с «Субару Импреза». Со слов водителя «Камри», «Субару» его подрезал, он ушёл в правую полосу, где на полном ходу залетел в «Рактис», в «Рактисе» впереди сидела мать и сын 16 лет. Парень сильно пострадал. Остальные участники от помощи скорой отказались. Полис ОСАГО у виновника говорит есть», - поделился Батыр Артыков.