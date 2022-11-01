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В Бурятии огонь с горящего дома перекинулся на лес

В Бурятии огонь с горящего дома перекинулся на лес
Происшествия,  Фото:"Муя-инфо"
Крупный пожар произошёл из-за короткого замыкания

Днём 29 октября в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл крупный пожар. Огонь охватил жилой дом, а по хвое и дровнику перекинулся на лес.


Возгорание произошло на улице Парковая, сообщает «Муя-инфо». Когда пожарные прибыли на место, огнём была охвачена кровля дома на площади 300 кв.метров, горели кухня, гараж и котельная.

Вскоре горящая крыша обрушилась.


В тушении участвовали 12 человек и четыре единицы техники. Площадь пожара в сгоревшем доме составила 300 кв.метров; огонь, который перекинулся на лес, был ликвидирован на площади 50 кв.метров.

К счастью, обошлось без пострадавших.

- Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, которая проходила по деревянной стене дома, - уточняет «Муя-инфо». 


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