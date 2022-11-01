В Бурятии огонь с горящего дома перекинулся на лес

















Днём 29 октября в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл крупный пожар. Огонь охватил жилой дом, а по хвое и дровнику перекинулся на лес.Возгорание произошло на улице Парковая, сообщает «Муя-инфо». Когда пожарные прибыли на место, огнём была охвачена кровля дома на площади 300 кв.метров, горели кухня, гараж и котельная.Вскоре горящая крыша обрушилась.В тушении участвовали 12 человек и четыре единицы техники. Площадь пожара в сгоревшем доме составила 300 кв.метров; огонь, который перекинулся на лес, был ликвидирован на площади 50 кв.метров.К счастью, обошлось без пострадавших.- Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, которая проходила по деревянной стене дома, - уточняет «Муя-инфо».