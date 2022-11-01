В Монголии этой зимой ожидается стихийное бедствие

Обильные снегопады лишат домашний скот доступа к подножному корму



По меньшей мере в восьми монгольских аймаках этой зимой ожидается экстремальная зимняя погода, известная в Монголии как белый дзуд. Об этом 30 октября известили монгольские СМИ со ссылкой на министерство продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности страны.



В данный список были включены аймаки Баян-Улгий, Увс, Завхан, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Архангай и Уверхангай, говорится в официальном сообщении.



Белый дзуд является стихийным бедствием в скотоводческих регионах, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.



Согласно данным министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности, к настоящему моменту в Монголии заготовлено 15,5 тысяч тонн сена и 4,8 тысяч тонн корма для скота, чтобы помочь животным пережить возможную суровую зиму.



- Монголия является одной из последних кочевых стран в мире. Животноводство является основой экономики, почти 40% кочевого населения страны живёт на доходы от него, - передаёт новостное агентство «Синьхуа».

