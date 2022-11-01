Обильные снегопады лишат домашний скот доступа к подножному корму
По меньшей мере в восьми монгольских аймаках этой зимой ожидается экстремальная зимняя погода, известная в Монголии как белый дзуд. Об этом 30 октября известили монгольские СМИ со ссылкой на министерство продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности страны.
В данный список были включены аймаки Баян-Улгий, Увс, Завхан, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Архангай и Уверхангай, говорится в официальном сообщении.
Белый дзуд является стихийным бедствием в скотоводческих регионах, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.
Согласно данным министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности, к настоящему моменту в Монголии заготовлено 15,5 тысяч тонн сена и 4,8 тысяч тонн корма для скота, чтобы помочь животным пережить возможную суровую зиму.
- Монголия является одной из последних кочевых стран в мире. Животноводство является основой экономики, почти 40% кочевого населения страны живёт на доходы от него, - передаёт новостное агентство «Синьхуа».
В Монголии этой зимой ожидается стихийное бедствие
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ветеринары установили, что лебеди в Еравне попали под обстрел
Обильные снегопады лишат домашний скот доступа к подножному корму
На обоих возбудили уголовные дела
Первый снег вызвал заторы и ДТП на автодорогах
20-летнего пассажира легковушки отправили в больницу
В результате крупной аварии перекрыли движение трамваев
Преступление произошло ровно год назад
Мужчине необоснованно выплатили около 43 тысяч рублей
Водитель испугался и уехал с места ДТП
Крупный пожар произошёл из-за короткого замыкания
Из дома эвакуировали жильцов
Всё произошло во дворе многоквартирного дома
Мужчина спрятал боеприпасы в запасном колесе
Первыми его заметили росгвардейцы
Сельчанин ушёл искать корову и потерялся