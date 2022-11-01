В Бурятии неизвестные устроили поджог в многоквартирном доме

Из дома эвакуировали жильцов
Ночью 1 ноября произошёл пожар в многоквартирном доме в микрорайоне Молодёжный посёлка Каменск Кабанского района Бурятии. Сообщение о возгорании квартиры поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.
Когда пожарные прибыли на место, подъезд был сильно задымлён. Пожарные эвакуировали 10 жильцов.
Двое сотрудников в составе звена газодымозащиты вошли в квартиру на втором этаже, где произошло возгорание. Людей в ней не обнаружили.
Огонь удалось потушить за восемь минут. С возгоранием боролись пятеро пожарных и две единицы техники.
Огнём оказалось уничтожено деревянное полотно входной двери. Установлено, что в горящей квартире никто не жил. Пострадавших нет.
- По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог. Органами внутренних дел ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поиску виновного лица. Квартира, в которой произошло возгорание, нежилая, её владельцы устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Справка:
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
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Происшествия, Фото:
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