В Бурятии неизвестные устроили поджог в многоквартирном доме

Из дома эвакуировали жильцов



Ночью 1 ноября произошёл пожар в многоквартирном доме в микрорайоне Молодёжный посёлка Каменск Кабанского района Бурятии. Сообщение о возгорании квартиры поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.



Когда пожарные прибыли на место, подъезд был сильно задымлён. Пожарные эвакуировали 10 жильцов.



Двое сотрудников в составе звена газодымозащиты вошли в квартиру на втором этаже, где произошло возгорание. Людей в ней не обнаружили.



Огонь удалось потушить за восемь минут. С возгоранием боролись пятеро пожарных и две единицы техники.



Огнём оказалось уничтожено деревянное полотно входной двери. Установлено, что в горящей квартире никто не жил. Пострадавших нет.



- По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог. Органами внутренних дел ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поиску виновного лица. Квартира, в которой произошло возгорание, нежилая, её владельцы устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Справка:



Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

