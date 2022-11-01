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В Бурятии неизвестные устроили поджог в многоквартирном доме

В Бурятии неизвестные устроили поджог в многоквартирном доме
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из дома эвакуировали жильцов

Ночью 1 ноября произошёл пожар в многоквартирном доме в микрорайоне Молодёжный посёлка Каменск Кабанского района Бурятии. Сообщение о возгорании квартиры поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

Когда пожарные прибыли на место, подъезд был сильно задымлён. Пожарные эвакуировали 10 жильцов.

Двое сотрудников в составе звена газодымозащиты вошли в квартиру на втором этаже, где произошло возгорание. Людей в ней не обнаружили.

Огонь удалось потушить за восемь минут. С возгоранием боролись пятеро пожарных и две единицы техники.

Огнём оказалось уничтожено деревянное полотно входной двери. Установлено, что в горящей квартире никто не жил. Пострадавших нет.

- По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог. Органами внутренних дел ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поиску виновного лица. Квартира, в которой произошло возгорание, нежилая, её владельцы устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
пожар Поджог

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