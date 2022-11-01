Первый снег вызвал заторы и ДТП на автодорогах
В Туве мокрый снег, выпавший в ночь с 28 на 29 октября, стал причиной заторов на перевалах и дорожно-транспортных происшествий. По данным ведомств, затор транспортных средств произошёл на 4 сложных участках дорог регионального и федерального значения. В большинстве случаев движение застопорилось на перевалах, которые в условиях гололёда оказались непреодолимыми для автомобилей, не сменивших летние шины на зимние.
Так, в Чеди-Хольском районе на перевале «Северный» произошло скопление более 10 транспортных средств. Пробка образовалась также на 700-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» в районе села Шивилиг Пий-Хемского района. На этой же дороге, но уже на территории Кызылского района заторы образовались сразу в двух местах: под горой Боом и на перевале «Оттук-Даш».
Причём, на Оттук-Дашском перевале в пробку попал автобус с детьми из Сут-Хольского района. Дорожники компании «Восток», которые приехали вызволять машины из плена, детей спецтехникой эвакуировали на ночлег в ближайшее село Ийи-Тал.
Не обошлось в эти дни и без автоаварий. Так, 29 октября на 25-м километре автодороги Кызыл – Эрзин, не справившись с гололёдом, столкнулись три автомобиля. Шесть человек получили разной тяжести ранения, один погиб. На перевале «Калчан» трассы Р-257 опрокинулся «УАЗ-Патриот», четверо ранены, один скончался на месте.
Дорожным службам Тувы поручено организовать необходимые работы по предупреждению и ликвидации снежно-ледяных отложений на автодорогах. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве дорожники эвакуировали детей с перевала
Происшествия, Фото:
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