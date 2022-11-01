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В Иркутской области заблудившийся в лесу парень провёл ночь в болоте

В Иркутской области заблудившийся в лесу парень провёл ночь в болоте
Происшествия,  Фото:ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»
Сельчанин ушёл искать корову и потерялся

Вечером 29 октября 26-летний житель села Самара в Иркутской области ушёл на поиск пропавшей коровы. В лесу он созванивался с родными, но позже связь пропала, а домой он не вернулся. Встревоженные родственники сообщили полицейским, те обратились за помощью к спасателям.

- Погодные условия ухудшались, начиналась пурга, температура была около 6 градусов ниже нуля. Осматривали в полях стога сена, предполагая, что в них молодой человек мог укрываться от холода. Помощь оказывали фермеры, чьи хозяйства находятся между населёнными пунктами. В позднее время они слышали лай собак, которые чутко реагируют на присутствие посторонних, находящихся и на значительном расстоянии. Работники сориентировали нас, указав, в какую сторону мог направляться парень, - рассказал спасатель Центрального поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Иван Толстоухов.

По словам спасателя, всего было обследовано 10 километров леса и 20 километров прилегающих лесных дорог. На одной из них они нашли свежие следы.

На следующий день в 11 часов утра в 20 километрах от села Самара спасатели нашли молодого человека. Он находился в удовлетворительном состоянии. Его доставили в больницу.

- Сообщил, что заблудился, ночь провёл в болоте, где было чуть теплее. Обморозил ноги, пока утром шёл в мокрой обуви. Мужчину посадили в служебный «УАЗ», напоили горячим чаем и доставили в Зиминскую городскую больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
пропавшие без вести спасательная операция

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