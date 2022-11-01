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В Чите возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке

В Чите возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Рабочий упал с пятого этажа

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 сентября на строящемся объекте в посёлке Каштак в Чите погиб 28-летний рабочий фирмы-застройщика, которая строит жилой дом. Мужчина упал с пятого этажа и скончался от полученных травм.

Следственными органами возбуждено уголовное дело статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека» (ч. 2 ст. 143 УК РФ). По версии следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащего выполнения требований, регламентирующих безопасность строительных работ.

- В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.


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