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В Иркутской области повредили баннеры в парке Победы

В Иркутской области повредили баннеры в парке Победы
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Возбуждено уголовное дело

В ночь с 29 на 30 октября в парке Победы города Зима в Иркутской области вандалы повредили баннеры, размещённые в рамках тематической уличной выставки, организованной историко-краеведческим музеем. По предварительным данным, это сделали 25-летний житель города Саянска и его племянник.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм». Также проверку ведёт прокуратура. 

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также причинам и условиям произошедшего, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.


Иркутская область вандализм

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