В Иркутской области повредили баннеры в парке Победы





Полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм». Также проверку ведёт прокуратура.



- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также причинам и условиям произошедшего, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.







В ночь с 29 на 30 октября в парке Победы города Зима в Иркутской области вандалы повредили баннеры, размещённые в рамках тематической уличной выставки, организованной историко-краеведческим музеем. По предварительным данным, это сделали 25-летний житель города Саянска и его племянник.