В Бурятии не стали оправдывать виновника смертельного ДТП



В результате дорожно-транспортного происшествия скончался пассажир.



Автомобилист не согласился с назначенным наказанием и подал апелляционную жалобу.



- Верховный суд Бурятии, согласившись с мнением прокурора, оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осуждённого и его защитника, оспаривающих виновность и просивших вынести оправдательный приговор, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.







В августе житель Тункинского района Бурятии был признан виновным в смертельном ДТП. Ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишение водительских прав на два года шесть месяцев.Авария произошла в августе 2021 года. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Окинском районе опрокинул грузовой самосвал в водоём.