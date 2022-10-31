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В Бурятии не стали оправдывать виновника смертельного ДТП

В Бурятии не стали оправдывать виновника смертельного ДТП
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
По вине водителя самосвала погиб пассажир

В августе житель Тункинского района Бурятии был признан виновным в смертельном ДТП. Ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишение водительских прав на два года шесть месяцев.

Авария произошла в августе 2021 года. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Окинском районе опрокинул грузовой самосвал в водоём.

В результате дорожно-транспортного происшествия скончался пассажир. 

Автомобилист не согласился с назначенным наказанием и подал апелляционную жалобу.

- Верховный суд Бурятии, согласившись с мнением прокурора, оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осуждённого и его защитника, оспаривающих виновность и просивших вынести оправдательный приговор, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.


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