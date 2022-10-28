Братчанка запирала детей дома, пока уезжала на работу

- В жилище сложились антисанитарные условия, отсутствовали чистые вещи и еда. Вернулась горе-родительница к 17 часам после приезда полицейских и пояснила, что оставляет детей дома днём, пока находится на работе. Установлено, что дети находились в социально-опасном положении. Инспекторы по делам несовершеннолетних младшего ребёнка передали в больницу, а старших - в Центр помощи детям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В отношении матери составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Женщине грозит штраф до 500 рублей. Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учёт.













Жительница Братска заперла в квартире троих маленьких детей. Это заметила соседка и сообщила в полицию, что ребятишки уже длительное время находятся без присмотра взрослых.Как выяснили полицейские, двухлетнего мальчика, его семилетнего брата и восьмилетнюю сестру мать закрыла в квартире, а сама уехала на работу утром.